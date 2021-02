Enorme iceberg si stacca in Antartide: è 20 volte più grande di Manhattan

Un iceberg gigante, 20 volte più grande di Manhattan, si è appena separato dalla piattaforma di ghiaccio Brunt in Antartide: questo evento si è verificato in seguito alla formazione di una grande crepa generatasi sulla piattaforma nel novembre 2020, che ha continuato ad accrescersi fino a quando l’iceberg non si è staccato, venerdì mattina.

La cosiddetta fessura “North Rift” è la terza più grande voragine ad attraversare attivamente la piattaforma di ghiaccio Brunt negli ultimi 10 anni, e quindi gli scienziati del British Antarctic Survey (BAS) avevano previsto la spaccatura.

“Le nostre squadre del BAS erano preparate per il distacco di un iceberg dalla piattaforma di ghiaccio Brunt da anni“, ha spiegato Jane Francis, direttrice del BAS. “Nel corso delle prossime settimane o mesi, l’iceberg potrebbe allontanarsi; oppure potrebbe arenarsi e rimanere vicino alla piattaforma di ghiaccio Brunt“.

La fessura del North Rift si è accresciuta in direzione nordest a una velocità di circa 0,6 miglia (1 km) al giorno a gennaio, ma la mattina del 26 febbraio la fessura si è allargata di un paio di centinaia di metri in poche ore. Questa spaccatura del ghiaccio si è verificata a causa di un processo naturale e non ci sono prove che il cambiamento climatico abbia avuto un ruolo, secondo il British Antarctic Survey. La piattaforma Brunt, una lastra di ghiaccio di 150 metri di spessore, si sposta verso ovest alla velocità di 2 km all’anno e produce sistematicamente iceberg.

Questo “pezzo di ghiaccio”, tuttavia, era molto grande, con una dimensione stimata di circa 1.270 km quadrati.

“Sebbene la rottura di ampie parti delle piattaforme di ghiaccio antartiche sia del tutto normale, i grandi eventi come quello rilevato venerdì nella piattaforma di ghiaccio Brunt rimangono piuttosto rari ed eccitanti“, ha affermato alla BBC Adrian Luckman, professore presso la Swansea University in Galles, che nelle ultime settimane ha monitorato la piattaforma attraverso le immagini satellitari.

Il Brunt Ice Shelf ospita la stazione di ricerca BAS Halley VI, dove gli scienziati studiamo il tempo atmosferico e spaziale: il lavoro della stazione probabilmente non sarà influenzato da questa “separazione”.

“Il nostro compito ora è tenere d’occhio la situazione e valutare qualsiasi potenziale impatto dell’attuale distacco sulla piattaforma di ghiaccio rimanente“, ha precisato Simon Garrod, direttore delle operazioni del BAS.