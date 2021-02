Eruzione Etna, scenario da Apocalypse Now su Catania: si fa buio in pieno giorno, FOTO e VIDEO impressionanti

La violentissima eruzione in atto sull’Etna ha oscurato il cielo su Catania e nell’area etnea, riportando la notte in pieno giorno: un’enorme nube di cenere e lapilli s’è alzata per almeno 5km nell’atmosfera, oscurando il sole e determinando una fitta pioggia di cenere e lapilli in tutta l’area etnea. L’eruzione in corso è molto violenta e al tempo stesso spettacolare: mozzafiato le immagini che arrivano dalla Sicilia e che pubblichiamo nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Di seguito i video:

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: