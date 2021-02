Eruzione Etna, Catania ricoperta di cenere lavica: “Limitare gli spostamenti a necessità”, verifiche dei Vigili del Fuoco a Zafferana [FOTO]

Dopo l’improvvisa e violenta eruzione dell’Etna del pomeriggio, Catania e’ coperta di cenere e lapilli. Nelle strade, al passare delle veicoli si alza uno strato di polvere nera (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Il sindaco Salvo Pogliese, “considerata la copiosa caduta“, per “tutelare la pubblica incolumita’” ha firmato un’ordinanza che “vieta, temporaneamente, la circolazione dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli), imponendo la riduzione della velocita’ di percorrenza delle automobili e degli autocarri a 30 Km orari come limite massimo in tutte le strade del territorio comunale“. Nell’ordinanza del sindaco, viene anche disposto di depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati dai cittadini in contenitori di piccole dimensioni, in prossimita’ dei cassonetti utilizzati normalmente per il conferimento dei rifiuti. Pogliese raccomanda ai cittadini “la massima prudenza e di limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessita‘”.

I Vigili del Fuoco di Catania stanno monitorando la situazione all’interno della valle del Bove. Al momento la situazione e’ sotto controllo, le fontane di lava si sono fermate e il fronte lavico ha rallentato notevolmente dividendosi in diversi rami. La colata si e’ fermata a circa 1.600 metri: sul posto sono presenti le squadre di Randazzo e Linguaglossa. I vigili del fuoco sono intervenuti anche a Zafferana per alcune verifiche sui tetti dopo la caduta di sassi e pietre vulcaniche.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: