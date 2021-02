Eruzione Etna, ricaduta di cenere e lapilli: sacchetto di campioni pronto per l’analisi INGV [FOTO]

L’ultima eruzione dell’Etna, avvenuta nella mattina di oggi, venerdì 19 febbraio, ha provocato un’altra grande nube di cenere e lapilli, che hanno ricoperto Catania e l’area etnea, trasformando il giorno in notte. “Anche oggi all’Etna attività stromboliana, seguita da una fontana di lava, colate laviche, un’alta colonna eruttiva e ricadute di cenere e lapilli su abitati nel settore sud-orientale del vulcano”, ha comunicato l’INGV sui suoi canali social.

Ne sono un esempio le immagini pubblicate sulla pagina Facebook INGVvulcani (vedi foto della gallery scorrevole in alto), in cui vengono riportati anche alcuni consigli per ripulire l’auto. “La pulizia della macchina, da fare delicatamente perché i lapilli sono molto abrasivi, è l’occasione per eseguire un buon campionamento. Sacchetto pronto per l’analisi”, si legge nel post a corredo delle immagini.