Eruzione Etna, cenere sulle strade di Catania: auto a 30 km/h, stop a bici e moto

Per evitare incidenti a causa della spessa coltre di cenere e lapilli caduta sulle strade di Catania a causa dell’eruzione dell’Etna di ieri, il sindaco Salvo Pogliese ha deciso lo stop all’uso di biciclette, scooter e moto, monopattini e qualsiasi mezzo a due ruote in tutte le strade della città. Per lo stesso motivo le auto non potranno superare i 30 km/h in tutto il territorio comunale.

Nell’ordinanza del sindaco, viene anche disposto ai cittadini di depositare la polvere vulcanica eliminata dagli spazi privati in contenitori di piccole dimensioni, in prossimità dei cassonetti utilizzati normalmente per il conferimento dei rifiuti. Il primo cittadino raccomanda ai cittadini la massima prudenza e di limitare gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità.