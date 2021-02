Eruzione dell’Etna, Coldiretti: al via la conta dei danni alle coltivazioni

E’ partita la verifica degli eventuali danni provocati dalla caduta della cenere alle coltivazioni agricole. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento alla straordinaria eruzione dell’Etna con abbondante caduta di cenere e lapilli. Lo spettacolo della caduta lavica è purtroppo accompagnato da pesanti rischi per l’economia con il blocco dei trasporti aerei e – sottolinea la Coldiretti – preoccupazioni per l’agricoltura locale con le polveri che macchiano e bloccano la maturazione dei frutti. Si tratta infatti di un evento che nel passato – conclude la Coldiretti – ha provocato gravi danni alle produzioni di ortaggi e agrumi rendendoli invendibili.