Eruzione Etna, pioggia di pietre vulcaniche e lapilli di 3cm nel catanese: chiuso l’Aeroporto di Catania – FOTO

La violenta eruzione dell’Etna in corso dal pomeriggio sta provocando una vitta pioggia di pietre laviche, lapilli e cenere su tutta la fascia pedemontana sud/orientale. A causa del cedimento di una parte superficiale del cratere di sud-est, è avvenuto un rabocco lavico che ha innescato lo scivolamento del materiale lavico. Secondo dell’Ingv si tratta di una particolare attività esplosiva che non preoccupa al momento i centri abitati della cintura dell’Etna. Migliaia di siciliani stanno osservando inermi una pioggia di cenere, ma anche di pietre grandi circa un centimetro.

L’aeroporto internazionale di Catania ha sospeso la propria operatività per l’emergenza cenere lavica legata alla spettacolare eruzione in corso sull’Etna. lo ha deciso l’unita’ di crisi dello scalo. La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli.

Direttore Ingv: “Non è assolutamente preoccupante”

L’evento parossistico in corso sull’Etna “non e’ assolutamente preoccupante” e fa parte della normale attivita’ del vulcano. “Questa evento e’ cominciato alle 17 di oggi e sta finendo“, ha detto all’AGI Stefano Branca, direttore dell’Ingv a Catania, riferendosi alla pioggia di cenere sulla citta’ proveniente da una spettacolare attivita’ dell’Etna. “I venti soffiano verso sud e spingono cenere e pietre“, ha aggiunto. “Ne abbiamo viste di peggio”, ha concluso.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: