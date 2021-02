Eruzione Etna: segnalato incendio sulla parete nord della Valle del Bove

Un incendio è stato segnalato sulla parete nord della Valle del Bove, sull’Etna: secondo quanto reso noto da vigili del fuoco e Guardia forestale, è andata a fuoco la vegetazione in parete. Oggi il vulcano ha regalato un altro spettacolare evento eruttivo al cratere di Sud-Est , il 7° parossismo nel giro di pochi giorni: nelle prime ore della mattina, una nuova attività di fontana di lava con emissione di cenere è stata registrata dalla sala operativa dell’Ingv di Catania. La nube di cenere prodotta si è poi dispersa in direzione est-sudest. La prima esplosione, che ha marcato l’inizio di questo nuovo episodio eruttivo, è avvenuta alle 07:55. Dalle 11:20 l’ampiezza media del tremore vulcanico ha subito un nuovo incremento verso valori elevati.

“Il mese di febbraio si conclude in bellezza“, ha commentato l’Ingv. “Il settimo parossismo, è il più rapido nella sua completa evoluzione, è evidente la rapidità con cui si sono evoluti i fenomeni, dalle prime piccole esplosioni a sostenute fontane di lava e generazione di una colonna eruttiva, fino all’improvvisa e rapidissima fine dell’attività“.

