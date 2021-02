Texas: enorme esplosione dopo la collisione fra un treno che trasportava benzina e un tir, evacuata la zona [FOTO & VIDEO]

Un treno Burlington Northern Santa Fe (BNSF) è entrato in collisione con un 18 ruote non lontano da Cameron, in Texas, come confermato dalla polizia al giornale Fox News. A seguito dell’incidente si è verificata un’esplosione che ha fatto subito scattare l’allarme: il treno trasportava merci miste tra cui benzina ed è deragliato vicino a Hoyte, dopo aver impattato contro un semirimorchio, che ha colpito proprio un vagone contenente la benzina, come ha confermato a Fox News Courtney Wallace, direttore senior delle comunicazioni esterne delle ferrovie BNSF. Su un totale di 110 vagoni ferroviari, 13 sono deragliati, ha spiegato Wallace. Cinque vagoni che trasportavano benzina sono ancora in fiamme.

“Non ci sono stati feriti tra l’equipaggio e il camionista. I primi soccorritori locali e il personale BNSF sono sul posto per far fronte all’incidente“, ha spiegato Wallace. “Con grande cautela, le autorità locali hanno stabilito una zona di evacuazione del raggio di mezzo miglio vicino al sito“. I residenti delle zone limitrofe sono dunque stati evacuati a scopo precauzionale.