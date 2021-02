Esplosione in miniera d’oro in Colombia: 3 morti

Un’esplosione si è verificata in una miniera d’oro del municipio di Buritica, in Colombia: 3 minatori sono morti e altri 2 sono rimasti feriti, riporta oggi il quotidiano El Tiempo di Bogotà. Secondo Jaime Enrique Gomez Zapata, direttore del Dagran, organismo che si occupa delle emergenze, apparentemente l’incidente “è stato causato dalla cattiva gestione di materiale esplosivo in una galleria” e questo “ha provocato l’inalazione da parte dei minatori di gas chimici nocivi“.

Le autorità hanno confermato che nessun minatore è rimasto intrappolato.