Etna, allerta nel Catanese: occhi rivolti al vulcano in attesa di un nuovo parossismo

Allerta nel Catanese, con gli occhi rivolti all’Etna in attesa che il vulcano mostri segnali di attività al Cratere di Sud-Est: se manterrà lo stesso ritmo degli ultimi giorni, “un nuovo parossismo dovrebbe avvenire fra oggi pomeriggio e sera“, ha scritto in un post su Facebook il vulcanologo INGV, Boris Behncke. L’esperto però ha precisato: “Sappiamo che a volte l’Etna ama farci credere una cosa, e nel momento che ci crediamo, ne fa un’altra“. “Nel frattempo, in mattinata si sono visti diversi sbuffi di cenere dal cratere Voragine, e durante la notte ci sono stati segni di vita anche ai crateri di Nord-Est e Bocca Nuova“.

Ieri si è verificato il terzo episodio parossistico in 3 giorni, avvenuto, ha spiegato l’Ingv, al Cratere di Sud-Est dell’Etna “dopo un tempo di quiete durato circa 35 ore“. “Preceduto da un trabocco lavico dalla bocca orientale sul versante est del cono iniziato poco prima delle 9 della mattina, contemporaneamente a una graduale intensificazione dell’attività esplosiva, la fase di fontane di lava è iniziata verso le dieci e ha generato una densa nube eruttiva carica di cenere e lapilli. Questa nube, che si è alzata per diversi chilometri sopra la cima del vulcano, attraverso la spinta del vento in direzione sud-est ha causato ricadute di materiale piroclastico negli stessi luoghi già interessati dal parossismo precedente, e cioè a Zafferana Etnea e Acireale“.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: