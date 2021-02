Etna in eruzione, l’attività si intensifica nella notte: colata lavica nella Valle del Bove, tremore in aumento

Dopo il violento parossismo di martedì pomeriggio, l’Etna è tornata in attività dal Cratere di Sud/Est questa notte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che con l’ausilio delle telecamere di sorveglianza si osserva un nuovo trabocco lavico del Cratere di Sud-Est, che ha avuto inizio poco prima delle ore 23:30. Il flusso lavico sta scendendo il versante orientale del cono, dirigendosi verso la Valle del Bove. L’ampiezza del tremore è in aumento e risulta alta. I tecnici dell’INGV monitorano la situazione in tempo reale durante la notte per verificare se l’attuale attività eruttiva degenererà in un nuovo parossismo.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: