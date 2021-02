Etna, forti boati e un’esplosione improvvisa nel pomeriggio: si intensifica l’eruzione. Le immagini in diretta

Improvvisa esplosione sull’Etna alle 17:09 di oggi pomeriggio: l’attività eruttiva dal in corso da settimane dal cratere di Sud-Est si è improvvisamente intensificata in un violento parossismo con altissime fontane di lava. L’episodio ha liberato una grande nube di cenere spostata dal vento in direzione sud/est. Spettacolari le immagini a corredo dell’articolo. In tutta l’area etnea da ore si possono ascoltare forti e frequenti boati. Si tratta di segnali acustici che non sono terremoti, ma dipendono dalla velocità di decompressione durante l’esplosione di una bolla di lava. Si tratta di fenomeni tipici dell’attività stromboliana dell’Etna e non destano preoccupazione.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: