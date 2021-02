Etna, le FAQ dell’INGV sull’eruzione: “piogge piroclastiche fino al siracusano. Queste cose le ha sempre fatte e sempre le farà”

Nel pomeriggio di martedì 16 febbraio si è verificato un nuovo episodio parossistico dell’attività vulcanica dell’Etna, con generazione di alte fontane di lava e la formazione di numerose colate propagatesi verso la desertica Valle del Bove, sul versante orientale del vulcano. La colonna eruttiva generata dal fenomeno ha inoltre determinato la ricaduta di cenere e lapilli nel settore meridionale del vulcano. Ad illustrare i dettagli dell’evento è stato l’Osservatorio Etneo dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), che ha innanzitutto contestualizzato l’episodio delle scorse ore inquadrandolo nella situazione dei giorni precedenti. “I crateri sommitali dell’Etna – spiegano gli esperti – sono stati, nelle ultime settimane, sede di una quasi continua attività esplosiva in particolare al Cratere di Sud-Est. Negli ultimi giorni, infatti, le bocche presenti nel settore orientale del Cratere di Sud-Est del vulcano mostravano una vivace attività stromboliana, che ha portato alla rapida crescita di un cono di scorie, a monte di un ripido pendio”.

“Fra le ore 16:00 e 17:00 del pomeriggio del 16 febbraio – illustrano i vulcanologi etnei – si è osservato un progressivo aumento dell’attività esplosiva, accompagnato ripetutamente dallo scivolamento di materiale incandescente sul versante orientale del cono. Alle 17:03 è avvenuto un collasso più voluminoso sul fianco orientale del cono, che ha generato un flusso piroclastico che ha percorso circa 1.5 km sulla ripida parete occidentale della Valle del Bove. Pochi minuti dopo l’attività esplosiva al Cratere di Sud-Est è rapidamente aumentata producendo fontane di lava alte diverse centinaia di metri. Simultaneamente, una colata di lava si riversava nell’area interessata dal flusso piroclastico raggiungendo il fondo della Valle del Bove nell’arco di circa 15 minuti. L’attività vulcanica ha prodotto anche diversi flussi lavici più piccoli, che si sono spinti sempre sul versante occidentale della Valle del Bove“.

“La colonna eruttiva determinata dal parossismo e carica di cenere e lapilli – proseguono gli esperti INGV – si è alzata di alcuni chilometri sopra la cima del vulcano e, spinta dal vento verso sud, ha causato ricadute del materiale piroclastico sui centri abitati fino a Catania e nel siracusano, a decine di chilometri di distanza dall’Etna. Poco prima delle ore 18:00, la fontana di lava è diminuita rapidamente in altezza e alle ore 18:00 il parossismo era sostanzialmente terminato. Successivamente, per circa mezz’ora, è continuata una debole emissione di cenere mentre le colate di lava mostravano un lento avanzamento. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza è evidente come il cono di scorie cresciuto sulle bocche orientali del Cratere di Sud-Est sia stato distrutto durante il parossismo“.

“Gli episodi parossistici – hanno spiegato infine gli esperti – sono un fenomeno tipico dell’attività eruttiva recente dell’Etna. Dal 1977 ad oggi sono avvenute centinaia di episodi simili a quello di oggi, tra cui l’eccezionale sequenza di 66 parossismi fra gennaio ed agosto 2000, e una cinquantina di parossismi fra il 2011 e il 2013. L’attività dell’Etna è costantemente monitorata dall’Osservatorio Etneo dell’INGV di Catania. In serata, personale dell’Osservatorio Etneo dell’INGV si è recato nell’area interessata per prelevare campioni dei prodotti emessi durante il parossismo odierno“.

Uno dei più noti vulcanologi dell’Osservatorio Etneo dell’INGV, Boris Behncke, ha pubblicato su facebook una serie di informazioni molto interessanti che possiamo volgarmente definire le FAQ sull’eruzione delle scorse ore.

“Dunque, ragazze e ragazzi“, ha esordito Behncke introducendo le info utili che riportiamo integralmente:

NO, questo tipo di attività (parossismo, fontana di lava) non ha alcun rapporto con i terremoti. Siamo sì in zona sismica, con alto rischio sismico, a prescindere, ma questa attività di stasera non c’entra na m**kia con i terremoti.

NO, non sono caduti frammenti di roccia incandescente su zone abitate. Fisicamente impossibile.

NO, questo episodio parossistico non è stato eccezionale, ce ne sono stati centinaia negli ultimi decenni, fra cui i 66 parossismi dell’anno 2000 e una cinquantina negli anni 2011-2013. Non è nemmeno stato il più intenso, oggi le fontane di lava hanno magari raggiunto 500 m di altezza sopra il Cratere di Sud-Est; il 3 dicembre 2015 i getti incandescenti della Voragine hanno raggiunto fino a 3000 (tremila) metri di altezza.

NO, nessun collega mio ha annunciato che ci saranno terremoti od altri disastri. Non certamente a causa di quanto accaduto stasera.

SI, siamo in zona sismica, ed il rischio sismico è quello di sempre. SI, l’Etna farà, un giorno, una nuova eruzione laterale. Se avviene a quote alte in un settore remoto, non ci saranno problemi. Se avviene a quote basse in un settore densamente popolato, sarà un grosso problema. Ma non sarà niente di straordinario, perché l’Etna queste cose le ha sempre fatte e le farà sempre.

Buonanotte, domani metterò un po’ di video e immagini, per oggi ho dato (sono vulcanologo reperibile in questa settimana, quindi immaginate). Anzi, una foto la metto. Scattata da Santa Venerina dopo la fine dell’attività di fontana di lava.