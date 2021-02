Etna, il vulcano scalda i motori per il 5° parossismo: tremore vulcanico in aumento, le immagini in diretta

L’Etna promette un’altra notte di grande spettacolo in Sicilia: l’ampiezza del tremore vulcanico sta aumentando sensibilmente negli ultimi minuti, come dimostra il grafico delle stazioni sismiche dell’INGV installate sul vulcano. Il 5° parossismo degli ultimi sei giorni dovrebbe verificarsi durante la notte. I vulcanologi dell’INGV di Catania (Osservatorio Etneo), sono come sempre molto attenti nel monitoraggio della situazione in tempo reale.

In serata proprio l’INGV di Catania ha comunicato che “si registra un incremento in frequenza ed intensità dell’attività stromboliana al Cratere di Sud Est, con lancio di prodotti abbondantemente al di fuori dell’orlo craterico. Dalle 22:10 circa l’ampiezza media del tremore vulcanico mostra un repentino ulteriore incremento; allo stato attuale l’ampiezza rientra nel livello alto. La sorgente del tremore mostra un graduale spostamento verso il Cratere di SE, ad una profondità di 2.500 metri sopra il livello del mare. L’attività infrasonica risulta decisamente aumentata con un alto tasso di accadimento dei transienti infrasonici. Questi risultano localizzati in corrispondenza del Cratere di SE“.

“Sta procedendo secondo il solito copione …” ha aggiunto il noto vulcanologo Boris Behncke.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: