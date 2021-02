Etna, parossismo violentissimo nella notte: fontane di lava imponenti, colonna di cenere verso Palermo – LIVE

Il 5° parossismo dell’Etna in atto nella notte dal Cratere di Sud/Est ha raggiunto livelli di violenza superiori a tutti i 4 precedenti nei giorni scorsi. Le fontane di lava sono alte un chilometro, mentre la colonna eruttiva ha superato i 10km e si dirige verso la Sicilia tirrenica, dove porterà una “pioggia nera” notturna che potrebbe arrivare persino a Palermo. L’INGV ha comunicato che alle ore 23:27 si è attivata una seconda bocca all’interno del Cratere di Sud/Est. Spettacolari le immagini in diretta nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: