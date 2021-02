Etna, tremore vulcanico in aumento: il vulcano si prepara a un nuovo parossismo

L’Etna si prepara a un nuovo parossismo, in conferma con il trend delle precedenti attività eruttive dei giorni scorsi. L’ampiezza del tremore vulcanico, infatti, ha iniziato ad aumentare sensibilmente come possiamo osservare nel grafico in basso. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che è in corso una debole attività stromboliana al Cratere di Sud/Est con debole emissione di cenere. L’ampiezza media del tremore vulcanico è in graduale incremento pur mantenendosi allo stato attuale nel livello medio. Le sorgenti del tremore risultano localizzate al di sotto del Cratere di Sud Est, intorno ai 2700 metri sopra il livello del mare. I segnali infrasonici al momento non mostrano significative variazioni. Il parossismo potrebbe quindi verificarsi in serata, tra qualche ora.

Di seguito le webcam in cui è possibile seguire l’eruzione in diretta: