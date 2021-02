Etna, in volo sulle colate di lava: le immagini dell’eruzione dallo spazio [VIDEO]

“Sul canale YouTube dell’Osservatorio Etneo è stato pubblicato un video che mostra dei sorvoli virtuali con Google Earth sul teatro degli ultimi parossismi dell’Etna. Le immagini acquisite dai satelliti ESA Sentinel-2A e 2B permettono di visualizzare le colate prodotte, ancora calde, durante i passaggi sopra l’Etna del 18, 21 e 23 febbraio 2021″, scrive l‘INGV.

“Alle bande visibili RGB (Rosso, Verde e Blu) è stata aggiunta (nella banda del rosso) quella infrarossa SWIR alla lunghezza d’onda 2190nm, che consente di “vedere” le emissioni di calore degli oggetti al suolo, come le colate. Partiamo da lontano, da sopra il litorale catanese (La Playa) per contestualizzare tutto il teatro eruttivo, anche rispetto ai centri abitati, per avvicinarci in volo alle colate in Valle del Bove e al Cratere di Sud-Est da cui sono partite.

Il video con posizione statica invece mostra la successione dei tre eventi, con la sovrapposizione progressiva delle colate prodotte”, viene spiegato.