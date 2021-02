Europa League: Milan pari con la Stella Rossa, Roma ok a Braga

(Adnkronos) – Il Milan si fa raggiungere nel recupero e pareggia con la Stella Rossa, la Roma passa a Braga. E’ in chiaroscuro il pomeriggio delle italiane nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Sfortunato 2-2 del Milan a Belgrado: i rossoneri passano in vantaggio al 42′ grazie a una autorete di Pankov, al 51′ Kanga pareggia su rigore e al 61′ sempre su penalty Theo Hernandez riporta avanti la squadra di Pioli, ma al 92′ arriva la doccia fredda del gol di Pankov con un colpo di testa. La Stella Rossa trova il 2-2 in inferiorità numerica per l’espulsione di Rodic al 77′ per somma di ammonizioni.

Va decisamente meglio alla Roma, che torna dalla trasferta in Portogallo con una vittoria per 2-0 che mette in discesa la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale. All’Estadio Municipal giallorossi subito in vantaggio: al 5′ Diawara serve in profondità Spinazzola sulla sinistra, il cross teso a centro area trova pronto Dzeko che di destro supera il portiere Matheus. Nella ripresa, minuto 55, Braga in 10 per un doppio giallo a Esgaio. All’88’ il raddoppio dei capitolini con Borja Mayoral su invito di Veretout. Giovedì prossimo il ritorno all’Olimpico di Roma.