Eventi meteo estremi nel Mediterraneo, nuovi modelli di previsione: avremo allarmi precoci e strategie di mitigazione

Le precipitazioni estreme hanno conseguenze devastanti per le società e le economie. Le località del Mediterraneo sono spesso interessate da tali eventi, che portano a frane e inondazioni. “Tuttavia, è estremamente difficile prevedere con molti giorni di anticipo quando e dove si verificheranno esattamente forti piogge. Pertanto, i ricercatori si sforzano di sviluppare nuovi strumenti per prevedere meglio i fenomeni meteorologici estremi consentendo allarmi precoci e strategie di mitigazione adeguate“, spiega il primo autore Nikolaos Mastrantonas, che ha svolto lo studio come studente di dottorato nell’ambito del progetto di ricerca CAFE finanziato dall’UE.

Imparare dal passato per far luce sul futuro

I ricercatori hanno analizzato i dati meteorologici dal 1979 ad oggi, raggruppando il tempo quotidiano in nove modelli di caratteristiche atmosferiche distinte sul Mediterraneo. Lo studio mostra che esiste una forte relazione tra questi nove modelli e il luogo dell’evento meteorologico estremo. “Ora possiamo utilizzare i dati per elaborare un modello che aiuterà a prevedere meglio le piogge estreme nel Mediterraneo“, afferma il prof. Jörg Matschullat della TU Bergakademie Freiberg. Il geoecologo supervisiona il dottorato di ricerca di Nikolaos Mastrantonas e aggiunge: “Quando si tratta di clima, il Mar Mediterraneo è una regione particolarmente interessante in quanto è circondato da grandi continenti e catene montuose. Il clima regionale dell’area dipende anche da modelli su larga scala sull’Oceano Atlantico, sui Balcani e sul Mar Nero”.

Le montagne creano collegamenti tra luoghi distanti

Secondo lo studio, i nove modelli sono associati a sistemi di bassa pressione instabili come minimi e avvallamenti tagliati, o con condizioni anticicloniche stabili, come creste, che si estendono per centinaia di chilometri. “Tali condizioni portano a precipitazioni estreme in diverse sottoregioni del Mediterraneo“, afferma Nikolaos Mastrantonas. Per fare un esempio: un sistema a bassa pressione centrato sul Golfo di Biscaglia aumenta di oltre sei volte la probabilità di precipitazioni estreme sulle regioni montuose e costiere in Spagna, Marocco, Italia e persino nei Balcani occidentali.

Il team ha anche scoperto che le montagne creano un forte legame tra aree distanti. Nell’Italia centro-occidentale, ad esempio, tre eventi estremi su dieci si verificano contemporaneamente con gli eventi estremi sul Montenegro e sulla Croazia, sebbene quasi 500 chilometri dividano queste due aree. “Questo è il risultato dell’Appennino che blocca una parte consistente del flusso d’aria, e spesso costringe l’umidità a precipitare nella parte occidentale dell’Italia, e lo stesso giorno sulla Croazia”, ​​spiega il giovane ricercatore.

Le nuove informazioni aiutano a sviluppare ulteriormente i modelli di previsione

Secondo gli scienziati, gli attuali modelli di previsione meteorologica possono già fornire informazioni affidabili sulla variabilità meteorologica su larga scala fino a tre settimane in anticipo, un intervallo di tempo noto come scala sub-stagionale. “Come fase successiva di questo lavoro, quantificheremo quanto siano affidabili i modelli di previsione meteorologica all’avanguardia nel prevedere i nove modelli identificati. La nostra intenzione è di incorporare tali informazioni in nuovi prodotti di previsione che informano su condizioni meteorologiche estreme nel Mediterraneo su scala sub-stagionale“, chiarisce il prof. Jörg Matschullat.