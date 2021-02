Facebook e Messenger down: il social network e la sua app di messaggistica non funzionano, cosa è successo?

Tra le 16:00 e le 17:00 di oggi pomeriggio Facebook e Messenger hanno dato qualche problema. Il social network e la sua app di messaggistica, infatti, non funzionano bene per molti utenti. Blocchi e rallentamenti sono stati i ‘sintomi’ maggiormente riscontrati e segnalati. Sia da desktop che su smartphone le comunicazioni hanno subito uno stop e non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei come Francia e Grecia, ma anche Stati Uniti e Regno Unito.

Non è la prima volta che l’app di Mark Zuckerberg crea disagi agli utenti. Su Twitter l’hashtag #messengerdown è stato postato in tutto il mondo e gli utenti hanno postato screenshot delle chat private in cui i messaggi sparivano e la connessione risultava ‘offline’. In alcuni paesi i problemi sono stati riscontrati anche con Instagram: non si riuscivano a inviare messaggi privati e molti si sono visti apparire la dicitura: “Spiacenti si è verificato un problema. Riprova”.