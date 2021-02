Fallito lo storico brand Rifle: super svendita di jeans e felpe a 2 euro

70mila capi di abbigliamento di Rifle, tra maglie, camicie, felpe, jeans e scarpe, a prezzi stracciati. La conseguenza del fallimento dello storico brand italiano specializzato in jeans è una super svendita in un temporary outlet nella sede della società di Barberino di Mugello. Secondo alcune indiscrezioni, il tribunale fallimentare di Firenze metterà sul mercato i prodotti a due-tre euro per singolo pezzo.

In questi giorni, si stanno già tenendo aste telematiche, su capi provenienti dai tredici negozi monomarca Rifle in tutta Italia. Sono rivolte a grossisti e negozianti, che poi le reimmetteranno nel commercio semplice. Tra i lotti attualmente in vendita il costo di un singolo pezzo è in media di 2,2 euro, come scrive La Nazione.

L’evento a Barberino di Mugello dovrebbe tenersi a marzo, ma prima di fissare una data tutto dipenderà dalla situazione epidemiologica per evitare code e assembramenti, come già successo in altre svendite a seguito del fallimento di aziende.