Farfarout è l’oggetto conosciuto più distante del sistema solare: definite distanza e orbita del remoto corpo celeste scoperto nel 2018

Con l’aiuto dell’Osservatorio Gemini, un programma di NOIRLab della NSF, e altri telescopi a terra, gli astronomi hanno confermato che il tenue oggetto scoperto nel 2018 e soprannominato “Farfarout” è l’oggetto più distante finora trovato nel nostro sistema solare.

Farfarout è stato individuato per la prima volta a gennaio 2018 dal Subaru Telescope, alle Hawaii. I suoi scopritori sono stati in grado di dire che era davvero lontanissimo, ma non era sicuri di quanto. Servivano più osservazioni. “In quel momento, non sapevamo l’orbita dell’oggetto perché avevamo solo le osservazioni di Subaru su 24 ore, ma servono anni di osservazioni per ottenere l’orbita di un oggetto intorno al sole. Tutto quello che sapevamo era che l’oggetto sembrava essere molto distante al momento della scoperta”, spiega Scott Sheppard, della Carnegie Institution for Science, tra gli autori della scoperta.

Sheppard e i colleghi David Tholen dell’University of Hawaii e Chad Trujillo della Northern Arizona University hanno trascorso gli anni successivi a tenere traccia dell’oggetto con il telescopio Gemini North (sempre alle Hawaii) e il telescopio Magellano della Carnegie Institution for Science in Cile per determinare la sua orbita. Ora hanno confermato che Farfarout attualmente si trova a 132 unità astronomiche dal sole, che è 132 volte più distante dal sole rispetto a quanto lo sia la Terra. Farfarout è persino più remoto dell’oggetto che deteneva il record di distanza nel sistema solare, che era sempre stato scoperto dallo stesso team e rinominato “Farout”. Provvisoriamente designato come 2018 VG18, Farout si trova a 124 unità astronomiche dal sole.

Tuttavia, l’orbita di Farfarout è abbastanza allungata, raggiungendo 175 unità astronomiche dal sole al suo punto più lontano e circa 27 unità astronomiche al suo punto più vicino, che è all’interno dell’orbita di Nettuno. Poiché la sua orbita incrocia quella di Nettuno, Farfaout potrebbe fornire informazioni sulla storia del sistema solare esterno. “Probabilmente Farfarout è stato lanciato nel sistema solare esterno per essersi avvicinato troppo a Nettuno nel lontano passato. Probabilmente Farfarout interagirà di nuovo con Nettuno in futuro poiché le loro orbite si intersecano ancora”, spiega Trujillo.

Farfarout è molto tenue. Sulla base della sua luminosità e della sua distanza dal sole, il team stima che sia ampio circa 400km, il che lo inserisce nella fascia più bassa per poter essere definito come pianeta nano dall’Unione Astronomica Internazionale. Il Minor Planet Center dell’Unione, nel Massachussets, ha annunciato che Farfarout è stato provvisoriamente rinominato come 2018 AG37. Il membro conosciuto più distante del sistema solare riceverà un nome ufficiale dopo ulteriori osservazioni e dopo che la sua orbita sarà ridefinita ulteriormente nei prossimi anni. “Farfarout impiega un millennio per girare una volta intorno al sole. Per questo, si muove molto lentamente nel cielo, richiedendo diversi anni di osservazioni per determinare con precisione la sua traiettoria”, afferma Tholen.

Gli autori della sua scoperta sono convinti che rimangano da scoprire oggetti persino più distanti alle periferie del sistema solare e che il suo record di distanza potrebbe non durare a lungo. “La scoperta di Farfarout dimostra la nostra crescente abilità nel mappare il sistema solare esterno e osservare sempre più lontano verso i margini del nostro sistema solare. Solo con i progressi degli ultimi anni di grandi telecamere digitali su telescopi molto grandi è stato possibile scoprire in maniera efficace oggetti molto distanti come Farfarout. Anche se alcuni di questi oggetti distanti sono abbastanza grandi, dalle dimensioni di pianeti nani, sono molto tenui a causa delle loro distanze estreme dal sole. Farfarout è solo la punta dell’iceberg degli oggetti nel sistema solare lontano”, conclude Sheppard.