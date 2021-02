Fdi: Meloni, ‘ringrazio tutti per solidarietà, per primo Mattarella, da lui segnale chiaro’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Ringrazio i tanti, tantissimi che mi hanno espresso solidarietà a partore dal presidente Mattarella. La sua telefonata è stata quasi immediata e forse è stato anche un segnale”. Lo ha detto il presidente di Fdi, Giorgia Meloni, alla trasmissione di Barbara D’Urso su Canale 5.

“Io sono abituata a prendere insulti ma questo è particolarmente grave perchè non vien da un profilo anonimo sui social ma da un professore che nella vita insegna ai ragazzi. Da Mattarella c’è stato un segnale chiaro a cui è seguita la condanna unanime di tutto il Parlamento, mi ha chiamato anche il presidente Mario Draghi”.

“Ringrazio tutti i colleghi di destra, sinistra, centro. Una trasversalità straordinaria che può aiutare a far sì che certi episodi non si ripetano”.