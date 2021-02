Fdi: Orban scrive a Meloni, ‘continuiamo collaborazione su valori e buon senso’

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Vorrei cogliere l’occasione in questo periodo difficile per ribadire la nostra disponibilità a cooperare con lei e il suo partito. Dopo aver passato sedici anni all’opposizione, ho imparato che la vittoria non è mai definitiva e la sconfitta non è mai fatale. Conta una cosa sola: se siamo pronti a continuare la lotta. A tal proposito servono compagni di battaglia affidabili che abbiano una visione comune del mondo e diano risposte simili alle sfide dei nostri tempi”. Lo scrive il premier ungherese, Viktor Orban, in una lettera a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.

“Auspico che la cooperazione tra Fidesz’Alleanza civica ungherese e Fratelli d’Italia -aggiunge- continuerà anche in futuro e che riusciremo a mantenere le nostre relazioni di amicizia basate sulla politica del buon senso, sui valori cristiani e conservatori. Le auguro molta forza per fronteggiare le sfide che si prospettano e tanto successo e buona salute nell’affrontare i suoi impegni carichi di responsabilità”.