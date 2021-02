Felice anno nuovo marziano: ieri il Capodanno di Marte, il prossimo sarà il 26 dicembre 2022

Il conto alla rovescia per salutare l’anno nuovo è un momento significativo per molti motivi per gli abitanti della Terra: tutto – la nostra età, le stagioni, le tasse… – dipende dal tempo che impiega il pianeta a completare un’orbita intorno al Sole.

Su Marte – spiega l’Agenzia Spaziale Europea – il tempo viene misurato in modo simile, in anni, ma ci sono differenze significative tra un anno sul Pianeta Rosso e uno sulla Terra.

Qualche esempio?

Un anno su Marte equivale a 687 giorni sulla Terra: impiega quasi il doppio del tempo ad orbitare intorno al Sole. Cosa significa? Sul Pianeta Rosso la nostra età sarebbe differente: se volete sentirvi più giovani , basta dividere la vostra l’età per 1,88 .

“. Sul Pianeta Rosso un sol è solo leggermente più lungo di un giorno terrestre: 24 ore e 39 minuti. Marte ha 4 stagioni: inverno, primavera, estate e autunno. Sono periodi definiti dalla posizione del pianeta lungo la sua orbita intorno al Sole. Il nuovo anno marziano inizia con l’equinozio in direzione nord (primavera settentrionale, autunno meridionale). Mentre Marte segue la sua orbita, a causa dell’inclinazione assiale, l’emisfero settentrionale riceve più luce solare nell’estate settentrionale e l’emisfero meridionale ne riceve di più nell’inverno settentrionale, proprio come sulla Terra. A differenza delle stagioni terrestri, quelle su Marte non hanno la stessa durata: ciò accade perché l’orbita del Pianeta Rosso è più ellittica rispetto a quella della Terra. Ad esempio, la primavera dell’emisfero nord è la stagione con la durata maggiore, cioè 194 sol, mentre l’autunno nell’emisfero nord è la stagione più breve, con 142 sol.

L’orbita ellittica di Marte determina importanti effetti: durante l’estate e la primavera meridionale, il pianeta si avvicina al Sole in maggiore misura e più velocemente. Il risultante incremento in luminosità riscalda l’atmosfera, causando turbolenze che sollevano particelle molto fini del suolo marziano: per tale motivo, la seconda metà dell’anno marziano è spesso caratterizzato da tempeste di polvere che a volte possono coinvolgere l’intero pianeta.

. Il calendario marziano è iniziato molto di recente, se paragonato a quello terrestre: la conta sulla Terra ha avuto inizio dal 1955.

Il 7 Febbraio 2021 ha avuto inizio l’anno n° 36 su Marte. Le date successive sono elencate di seguito: