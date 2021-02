Femminicidio: Valente, ‘4 donne uccise in 7 giorni, contrastare violenza priorità’

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – ‘Quattro donne aggredite e uccise in 7 giorni, 3 tra ieri ed oggi. E’ davvero troppo, qualunque scelta e piano di ripresa per l’Italia dovrà contenere, da ora in poi, misure e risorse per affrontare la questione della violenza contro le donne come un’assoluta priorità”. Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della commissione Femminicidio del Senato.

‘La violenza maschile contro le donne ‘ aggiunge – non è un’emergenza. Purtroppo si tratta di un fenomeno strutturale di natura culturale che però continua a peggiorare sotto i nostri occhi a fronte della giusta è sacrosanta caparbietà e determinazione delle donne per conquistare spazi di autonomia e libertà. Il Covid ha peggiorato una situazione già difficile e complicata. Le leggi ci sono, l’apparato sanzionatorio anche, ma non basta. Non più. Bisogna stringere un patto culturale tra le tutte le agenzie educative, sostenere più concretamente l’empowerment e l’occupazione femminile, la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio e strumenti e percorsi di consapevolezza per gli uomini”.