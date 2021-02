Ferlinghetti: il ricordo dei dipendenti della City Lights, ‘ti amiamo, Lawrence’ (2)

(Adnkronos) – “Per oltre sessant’anni, chi di noi ha lavorato con lui al City Lights si ispira alla sua conoscenza e all’amore per la letteratura, al suo coraggio a difesa del diritto alla libertà di espressione, e al suo ruolo vitale di ambasciatore culturale americano. La sua curiosità era infettiva e il suo entusiasmo infettivo, e ci mancherà moltissimo”, scrivono i lavoratori della libreria.

“Intendiamo procedere sulla visione di Ferlinghetti e onorare la sua memoria sostenendo City Lights nel futuro come centro di indagini intellettuali aperte e impegno nella cultura letteraria e nella politica progressista. Anche se piangiamo la sua dipartita, celebriamo i suoi tanti contributi e ringraziamo per tutti gli anni in cui abbiamo potuto lavorare al suo fianco. Ti amiamo, Lawrence”, concludono.