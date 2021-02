La figlia di Bill Gates si vaccina contro SARS-CoV-2 e sbeffeggia i negazionisti: “Nessun microchip impiantato”

In questo lungo anno di pandemia, le teorie complottistiche sul tema sono state tantissime. Tra le tante, quella secondo cui la pandemia sia solo una copertura per un piano che in realtà vuole impiantare microchip tracciabili. Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, sarebbe il regista di questo piano e avrebbe creato la pandemia per approfittarne e guadagnarci in combutta con esperti e case farmaceutiche.

A prendersi gioco di queste assurde teorie, c’è anche Jennifer Gates, figlia di Bill, che ha postato una foto sui suoi profili social per informare di aver ricevuto il vaccino contro SARS-CoV-2. Nel lungo post a corredo dell’immagine, Jennifer ha scritto: “È passato oltre un anno da quando è emersa la variante SARS-CoV-2 e ora abbiamo più soluzioni, incluse le immunizzazioni, per contribuire a proteggere le persone e le comunità. Ho il privilegio di aver ricevuto la prima dose di mRNA per insegnare alle mie cellule a costruire una risposta immunitaria protettiva a questo virus. Come studentessa di medicina e aspirante medico, sono grata del fatto che mi darà protezione e sicurezza per la mia futura protezione. Esorto tutti a leggere di più e considerarlo fortemente per voi stessi e le vostre famiglie quando ne avrete l’opzione. Più persone si immunizzeranno, più le nostre comunità saranno salve per tutti. Dire grazie non descrive la mia gratitudine per medici, scienziati, esperti di sanità pubblica, farmacisti e molti altri che hanno reso possibile questo risultato nella medicina moderna. I nostri operatori sanitari lavorano instancabilmente per salvare più vite possibile e questo vaccino aumenterà solo la loro abilità di successo”.

Poi la parte ironica del post contro i complottisti: “Indosserò la mia mascherina (o due!) dopo aver ricevuto la mia seconda dose. Purtroppo il vaccino non mi impianterà il mio padre geniale nel cervello – se solo l’mRNA avesse questo potere…”.

Con la sua Fondazione, Bill Gates si è impegnato da subito nella ricerca di un vaccino sottolineando l’importanza di renderlo accessibile a tutti.