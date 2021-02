Fincantieri: ordini acquisiti in 2020 pari a 4,5 mld per 18 nuovi navi

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – Gli ordini acquisiti da Fincantieri nel corso del 2020 ammontano a 4,526 miliardi di euro (8,692 mld nel 2019), per 18 nuove navi e con un book-to-bill ratio (rapporto tra ordini acquisiti e ricavi sviluppati nel periodo) pari a 0,8 (1,5 nel 2019). Lo rende noto Fincantieri che oggi ha pubblicato i risultati del 2020.

Nel 2019 il gruppo aveva registrato un livello record di ordini acquisiti con 13 navi da crociera. Degli ordini complessivi, al lordo dei consolidamenti tra i settori, il settore Shipbuilding pesa per l’82% (93% nel 2019), il settore Offshore e Navi speciali pesa per l’11% (2% nel 2019) e il settore Sistemi, Componenti e Servizi pesa per il 14% (10% nel 2019); il 7% degli ordini è infragruppo.

Nel settore Shipbuilding, con riferimento all’area di business delle navi da crociera, si segnala l’ordine ricevuto da Norwegian Cruise Line che prevede l’allungamento e ulteriori modifiche concordate sulle 4 unità cruise già in portafoglio.