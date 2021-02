Fontana Rava: “Sfida di open banking è facilitare la vita ai clienti”

Milano, 3 feb. (Adnkronos) – ‘Per rendere i servizi a misura di cliente bisogna saper innovare, perché la digitalizzazione è costosa e non basta più saper fare cose, ma occorre capire cosa funziona meglio”.

Così Edoardo Fontana Riva, direttore Sviluppo prodotti e modello business di Banca Mediolanum, ha parlato del futuro dell’open banking durante un incontro on line per la presentazione di ‘Selfy”, la nuova offerta di conto corrente digitale di Banca Mediolanum.

‘Vent’anni fa un conto corrente si utilizzava ogni tanto, mentre oggi è diventato uno strumento quotidiano che ingloba vari servizi’ ha aggiunto Fontana Riva ‘ che sono più semplici, più immediati, possono essere integrati in una soluzione unica dentro la quale ogni cliente può costruire la propria banca ideale. è quello che abbiamo voluto fare con ‘Selfy'”.

Infatti lo slogan alla base della creazione di ‘Selfy” è ‘la banca come vuoi tu”, come spiega ancora Fontana Rava: “Oggi si parla spesso di multibanca, che però non è una definizione esatta, la banca giusta è quella in cui il cliente si riconosce e deve essere dentro un sistema che parla alle persone e al loro bisogno di tecnologia digitale”. ‘Selfy è la continuazione di questo sistema ‘ ha aggiunto ‘ in linea con le tre parole che meglio ci rappresentano: innovazione, libertà e fiducia”.