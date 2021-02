Forte maltempo in Turchia: piogge torrenziali a Smirne, strade invase dall’acqua [FOTO e VIDEO]

Una forte ondata di maltempo ha colpito Smirne, in particolare nella giornata di ieri: piogge torrenziali hanno bersagliato la città sulla costa turca dell’Egeo, generando il caos soprattutto sulle strade, con allagamenti diffusi e traffico in tilt.

Secondo il meteorologo Bünyamin Sürmeli, la forte siccità nell’area sta lasciando spazio a piogge intense, sopra la media, e sono attese ulteriori precipitazioni nella fascia costiera dell’Egeo: un indebolimento è previsto da domani, e nei successivi 4-5 giorni non dovrebbero registrarsi precipitazioni. L’esperto però chiede di non abbassare la guardia, perché “piogge intense e forte siccità sono strettamente legate: per tale motivo questo tipo di inondazioni non devono sorprendere“.