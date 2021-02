Forte terremoto nell’Oceano Pacifico, al largo delle isole Vanuatu [DATI e MAPPE]

Un forte terremoto magnitudo 6.2 ha scosso alle 00:49 UTC Port Vila, capitale dell’arcipelago di Vanuatu, nell’Oceano Pacifico. Secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS il sisma si è verificato ad una profondità di circa 10 km, con epicentro a 90 km a ovest da Port Vila. Non è stato emesso alcun allarme tsunami.

Il sisma è stato preceduto da scosse di magnitudo da 4.7 a 5.7, ma non si riportano al momento danni a persone o cose.

Testimoni oculari hanno riferito di violente scosse: “Wow, non ne sentivo una così da anni,” ha scritto su Twitter il giornalista locale Dan McGarry, “un movimento laterale molto grande“.