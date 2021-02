Forti scosse di terremoto nel Mar Egeo: sciame sismico tra Grecia e Turchia [DATI e MAPPE]

Forti scosse di terremoto sono state registrate nelle scorse ore tra Grecia e Turchia: in particolare, il Centro Euro-Mediterraneo segnala 3 eventi magnitudo 4.8 verificatisi in mare, al largo della costa orientale turca, rilevati alle 06:46, 06:47 e 07:00 ora italiana.

I terremoti più forti sono stati preceduti e seguiti da eventi di minore intensità, tra cui un sisma magnitudo 4 e 3.9.

Lo sciame sismico è localizzato a circa 17 km sud-sudovest da Polichnítos (Grecia) e 112 km ovest-nordovest da Smirne (Turchia).

Le scosse principali sono state nettamente avvertite dalla popolazione di Lesbo e di Smirne, ma non si ha al momento notizia di danni a persone o cose.

Smirne è stata recentemente colpita (ottobre 2020) da una violenta scossa di terremoto magnitudo 6.6 che ha causato la morte di 116 persone e gravi danni.