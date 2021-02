Queste FOTO vi faranno vedere i calamari sotto una “luce” completamente diversa

Matty Smith, famoso fotografo australiano, è conosciuto per le sue incredibili fotografie subacquee. Smith ha un talento nell’immortalare comuni animali marini in una luce spettacolare, permettendoci di vederli da una prospettiva diversa. Il suo ultimo progetto riguarda i calamari che si trovano lungo la costa orientale dell’Australia.

Le foto, che catturano la pelle dei calamari increspata di colore, renderanno difficile gustare un piatto di fish & chips con calamari come facevamo prima. Sfoglia la gallery in alto per vedere le spettacolari immagini.