Frana Mezzocorona, le famiglie evacuate sono rientrate in casa: ancora inaccessibile il terreno agricolo

Due nuclei familiari sono stati fatti evacuare dopo che una frana, circa 50 minuti dopo la mezzanotte, si e’ staccata dal Monte di Mezzocorona, fortunatamente senza colpire abitazioni e senza ferire nessuno. Dopo il sopralluogo svolto dal geologo della Provincia, anche con l’ausilio dell’elicottero della Protezione civile e con la partecipazione del sindaco Mattia Hauser, le due famiglie evacuate sono potute rientrare in casa.

Ancora inaccessibile, invece – comunica la Provincia in una nota – il terreno agricolo interessato dalla frana. A titolo precauzionale nel corso della notte sono state fatte evacuare le due famiglie che abitano in abitazioni vicine ai terreni fino a dove e’ arrivato il materiale franoso. Le famiglie per la notte sono state ospitate presso la caserma dei vigili del fuoco volontari.