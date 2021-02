Paura nella notte, spaventosa frana a Mezzocorona: si staccano grossi massi dalla parete, evacuata una famiglia [FOTO]

E’ avvenuta nella notte, a Mezzocorona, in provincia di Trento, una spaventosa frana. Grossi massi si sono staccati dalla parete sopra la Valle dell’Adige, scivolando dalla montagna su un vigneto, a pochi metri da alcune abitazioni. I campi sono andati distrutti, ma fortunatamente non si registra nessun ferito. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona, monitorando la situazione fino a questa mattina ed una famiglia è stata evacuata in via precauzionale. La frana è avvenuta n località castel San Gottardo e si attendono adesso i geologi per la perizia. La parete del Monte è spesso interessata a fenomeni di distacco, è costantemente monitorata, e negli ultimi anni oggetto di una vasta bonifica.