Francia: ucciso un quindicenne a colpi di arma da fuoco in periferia Parigi

Parigi, 26 feb. (Adnkronos) – Continua la scia di violenza che colpisce da alcuni giorni la banlieue di Parigi. Questa volta è un adolescente di quindici anni che è stato ucciso a colpi di arma da fuoco a Bondy, nel Dipartiment Seine-Saint-Denis, nella periferia della capitale. L’omicidio, secondo quanto riferisce il canale all news francese ‘Bfm’, si sarebbe verificato intorno alle 17.30. Secondo i primi elementi dell’indagine in corso il giovane si trovava di fronte a un immobile quando una persona arrivata con uno scooter con un complice avrebbe aperto il fuoco colpendo il ragazzo prima di fuggire.

Questa settimana nel dipartimento dell’Essone, sempre nella regione dell’Ile de France, una ragazza di 14 anni e un ragazzo di 13 anni sono stati uccisi in due episodi diversi avvenuti a due giorni di distanza. La ragazza è stata pugnalata all’addome da alcuni suoi coetanei mentre il ragazzo di 13 anni è morto in seguito a un’altra rissa pugnalato alla gola.