Meteo, freddo in Germania: neve e ghiaccio ad Amburgo, congelano i corsi d’acqua che attraversano la città [FOTO]

Anche se notevolmente ridotta, in Germania resistono ancora residui dell’ondata di freddo che nei giorni scorsi ha portato temperature gelide e tanta neve. Oggi si registrano temperature minime di -1°C ad Amburgo e a Monaco, mentre la capitale Berlino è scesa a -3°C.

Le temperature sotto zero hanno portato ancora nevicate ad Amburgo che si sono accumulate fino a 7-9cm nella notte, con disagi per la popolazione e il settore dei trasporti. La stazione ferroviaria Hamburg Hbf è stata chiusa a causa delle forti nevicate e del ghiaccio. Il servizio ferroviario S-Bahn ha registrato seri problemi. L’azienda di trasporti Hamburg-Holstein ha fermato gli autobus, mentre sulle strade si sono verificati incidenti. Tanti camion sono rimasti bloccati sulla A1 e sulla Kieler Strasse per via delle condizioni proibitive.

Le temperature rigide hanno anche fatto congelare parte della superficie dei corsi d’acqua che attraversano Amburgo, come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto.