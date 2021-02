Freddo e maltempo in Molise: prima neve a Campobasso e sui rilievi circostanti [FOTO]

Tanto freddo e maltempo su gran parte del Molise: oggi la Protezione civile regionale ha diramato un’allerta “arancione”.

In nottata è caduta la prima neve a Campobasso e sui rilievi circostanti: pochi cm che nelle prime ore della giornata non hanno causato particolari disagi alla circolazione stradale.

Nelle prossime ore sono attese ulteriori nevicate a quote relativamente basse, mentre in serata è prevista una leggera attenuazione dei fenomeni.

La scorsa notte nel capoluogo la temperatura è scesa a 0°C, e domani è previsto un ulteriore calo.

