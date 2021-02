Freddo e neve attanagliano l’Europa: imbiancata la costa della Bretagna, Berlino e Praga piombano a -11°C. Foto e dati meteo

Fa sempre più freddo in Europa, con temperature polari stamattina non solo nei Paesi Baltici, in Russia e Scandinavia, ma anche nel cuore del Vecchio Continente, con valori fino a -23°C in pianura in Germania e fino a -10°C tra Belgio e Francia. La neve ha raggiunto addirittura le coste della Bretagna, nel Nord/Ovest della Francia, sull’oceano Atlantico, come possiamo vedere dalle spettacolari foto di Saint-Malo stamattina. Al confine Francia-Germania, tanta neve anche a Strasburgo.

Impressionanti le minime europee della notte: -21°C a Tallin, -20°C a Stoccolma e San Pietroburgo, -19°C a Helsinki e Oslo, -16°C a Dresda e Lipsia, -15°C a Mosca e Riga, -14°C a Vilnius ed Hannover, -12°C a Francoforte sul Meno -11°C a Berlino, Praga, Düsseldorf, Essen e Lussemburgo, -10°C a Bruxelles, Charleroi, Twente, Maastricht ed Eindhoven, -9°C a Varsavia, -8°C a Norimberga, -7°C a Strasburgo, Stoccarda e Lilla, -6°C a Parigi, Amsterdam, Rotterdam, Copenaghen, Amburgo e Kiev.

Nei prossimi giorni continuerà a fare molto freddo, da domani il nucleo d’aria gelida si sposterà sui Balcani da dove avanzerà sull’Italia nel weekend, e inizierà un lungo periodo di freddo in tutta l’Europa orientale e balcanica con 6-7 giorni di gelo polare fino a Grecia e Turchia. Ne parleremo in modo molto più approfondito nei prossimi aggiornamenti delle previsioni meteo di MeteoWeb. Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: