Freddo polare in Alto Adige: -24°C a Predoi in Valle Aurina, battuto il record della Val Venosta

Freddo polare oggi in Alto Adige in una giornata caratterizzata dal sole: a Predoi, il paese più settentrionale d’Italia, a 1.475 metri, questa mattina all’alba la colonnina di mercurio è crollata fino a -24,4°C. Il valore registrato oggi nella località dell’Alta Valle Aurina batte il precedente record stagionale di freddo di -24,3°C rilevato l’11 gennaio dalla stazione meteo di Oris in Val Venosta. In montagna la temperatura più bassa registrata è -22,2°C ai 3.399 metri dell’anticima di Cima Libera in Val Ridanna.

Il freddo polare durerà fino a lunedì, poi il clima diventerà più mite.

Per monitorare la situazione meteo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: