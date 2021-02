Freddo, Salento glaciale: Porto Cesareo come Tromsø dopo una grande nevicata sulle spiagge joniche della Puglia

Il Salento sta vivendo una giornata glaciale: nel “Tacco d’Italia” le temperature sono eccezionalmente basse in queste ore a causa dell’irruzione di freddo polare proveniente dai Balcani. A Lecce città la temperatura massima s’è fermata a +4,5°C dopo una minima di +1,4°C, ma la sensazione di freddo è alimentata dal forte vento di grecale che soffia con raffiche superiori ai 50km/h, portando abbondantemente sottozero il windchill, cioè la temperatura percepita dal corpo umano. Stamattina una grande nevicata ha interessato Manduria, Avetrana, San Pietro in Bevagna, Torre Colimena e Porto Cesareo, come possiamo osservare dalle immagini della gallery scorrevole a corredo dell’articolo. Scenari tipici dei fiordi norvegesi in riva al mar Jonio, e la prossima sarà una notte glaciale con temperature sottozero su tutta la penisola salentina.

