Fur Rendezvous: il pazzo festival invernale dell’Alaska

L’inverno ad Anchorage, in Alaska è lungo, buio e piuttosto freddo, ma un evento creato nel 1935 ha dato vitalità all’intera regione, tirandola fuori dal proprio isolamento e facendola diventare per qualche settimana il centro del divertimento nordico degli USA.

Si tratta del Fur Rendezvous Festival, nato come manifestazione per accompagnare la settimana di commercio delle pellicce che tradizionalmente si svolgeva in città e arrivato oggi a numeri da capogiro con decine di migliaia di visitatori che ogni anno affollano le vie della città per partecipare o assistere alle bizzarre gare che solo qui si possono frequentare.

La storia del Fur Rendezvous Festival

Ogni anno in Alaska si tiene il Fur Rendezvous Festival anche detto Fur Rondy o semplicemente Rondy, si tratta di un festival invernale annuale che si tiene ad Anchorage, a fine febbraio e che quest’anno si svolgerà tra il 26 febbraio e il 7 marzo.

Secondo alcuni si tratta del “più grande festival invernale del Nord America”, e certamente non si può negare che il Fur Rendezvous sia molto atteso da molti residenti nell’area di Anchorage poiché segna l’inizio della fine del lungo inverno e l’avvicinarsi della primavera; in effetti, nel 2012 il Rondy è stato selezionato come il carnevale invernale numero uno al mondo dal National Geographic Traveller.

Il nome “Fur Rendezvous” deriva dagli incontri di scambio in cui i cacciatori di pellicce si riunivano in passato per vendere i loro prodotti invernali nella città di Anchorage e che di solito si svolgevano a metà febbraio.

Anchorage, tuttavia, aveva una popolazione di soli 3.000 abitanti ed era molto isolata, quindi per riunire la comunità e risollevare gli spiriti, nel 1935, il cittadino Vern Johnson organizzò un torneo sportivo di 3 giorni, chiamato Winter Sports Carnival, che venne programmato proprio per coincidere con l’appuntamento commerciale; in questo modo l’evento avrebbe portato a una maggiore redditività economica per la cittadina.

Poiché il commercio di pellicce era a quel tempo la seconda industria più grande per l’Alaska, inserirla nell’evento sembrava una conseguenza naturale, perciò il festival fu dapprima ribattezzato Winter Sports Tournament e Fur Rendezvous dal 1937, e poi semplicemente solo Fur Rendezvous.

Gli eventi originali consistevano in una partita di baseball, una gara di cani da slitta, e un grande falò lungo il centro città. Una curiosità era costituita dal fatto che parte del divertimento era rappresentato dalla regola per la quale tutti gli uomini dovevano farsi crescere la barba per poter partecipare all’evento o in alternativa accettare di subire una multa.

Il Festival non si tenne durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, ma riprese nel 1946 iniziando ad attirare visitatori anche fuori dalla regione e crescendo di anno in anno. Inizialmente la manifestazione durava per dieci giorni ma dal 2004 si è esteso fino ai primi giorni di marzo, al fine unirsi alla Iditarod Trail Sled Dog Race e attirare un maggior numero di visitatori.

Gli eventi del Fur Rendezvous

L’originale Carnevale invernale prevedeva diversi eventi sportivi: dallo sci all’hokey sul ghiaccio, dal basket, alla box, senza dimenticare la gara di cani da slitta; inoltre, a contorno degli scambi commerciali e degli eventi vi era una grande parata e un falò.

Il moderno Rondy consta di oltre 100 eventi tra cui vi sono: il Rondy Grand Prix, la più vecchia corsa su strada degli Stati Uniti; l’asta ufficiale di pellicce Rondy Fur, in continuità con la tradizione originaria del festival; e il Concorso di barba di Miners and Trappers Charity Ball e Mr. Fur Face (presente dal 1950), in cui vengono premiate le barbe che dopo essere state cresciute il più a lungo possibile vengono tinte, decorate e modellate appositamente per questo concorso.

Naturalmente un posto di rilievo è quello occupato dalla World Championship Sled Dog Race, una corsa con le slitte trainate dai cani che dura 3 giorni e percorre oltre 75 miglia con cani da slitta porta musher (il conduttore) provenienti da tutta l’Alaska e dal mondo intero.

I cani da slitta sono protagonisti anche del World Championship Dog Weight Pull, in cui i cani da slitta tentano di tirare il peso maggiore possibile.

Vi sono anche altre tipologie di gare come la Miss Fur Rondy, un concorso di sculture di neve e la Fur Rondy Carnival Frostbite Footrace, in cui i concorrenti in costume corrono attraverso il centro di Anchorage.

Nella bizzarra Rondy Grand Parade Running of the Reindeer i partecipanti corrono lungo una strada del centro di quattro isolati, con un gruppo di renne liberate dietro di loro, che caricano tra i corridori.

Molti altri eventi hanno un carattere del tutto singolare e anche parecchio bislacco, come le gare Outhouse in cui le squadre costruiscono capanne e le tirano con gli sci con un cavaliere all’interno; quelle di bowling sul ghiaccio o le curiose partite di softball con le ciaspole.

Tra gli spettacoli da non perdere c’è il Rondy on Ice, uno spettacolo di pattinaggio artistico, altri eventi, invece, si concentrano sulla cultura dei nativi dell’Alaska, come il Multi-Tribal Gathering e il mercato delle arti native di Charlotte Jensen.

Il Fur Rondy Carnival si arricchisce di giostre tradizionali come la ruota panoramica, Gravitron, spettacoli per famiglie e spettacoli serali per i più giovani, ma anche di numerosissimi stand con i dolci e leccornie per tutti i gusti che tentano i visitatori; mentre si sgranocchiano popcorn durante il Rondy Melodrama, uno spettacolo ad atto unico creato per mostrare la storia dell’Alaska Last Frontier, con un deciso senso dell’umorismo a servizio del divertimento dei partecipanti.