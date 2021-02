Un futuro a misura di Pianeta: al via il concorso INGV per le Scuole Primarie

Al via Un futuro a misura di Pianeta, il concorso rivolto agli studenti delle Scuole Primarie promosso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per la realizzazione del calendario scolastico INGV 2021-2022.

L’iniziativa, che fa parte delle proposte del progetto NET per la Notte Europea dei Ricercatori 2021, invita le alunne e gli alunni della Scuola Primaria a costruire una rappresentazione del miglior futuro possibile, a ragionare, immaginare e porsi per tempo i problemi che affliggono l’ambiente in cui viviamo.

È possibile scegliere liberamente il soggetto tra i seguenti cinque temi:

Oceani, mari e acque puliti;

Città intelligenti e sostenibili;

Salute per tutti;

Cibo eco-sostenibile;

Come adattarsi al cambiamento climatico?

Per partecipare le alunne e gli alunni della Scuola Primaria dovranno inviare i loro disegni, entro il 15 giugno 2021, a:

CONCORSO: Un futuro a misura di Pianeta, Laboratorio Attività con le scuole, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via di Vigna Murata 605 | 00143 Roma – Italia.

I disegni potranno anche essere scannerizzati e inviati alla e-mail: infoscuole@ingv.it

I file dovranno essere in formato .tiff ed avere una risoluzione di almeno 300 dpi.

Per tutte le informazioni necessarie per la partecipazione al concorso:

Link alla locandina