Meteo USA, gelo artico al Centro e tempesta di neve nel Nord-Est: -37°C in Minnesota [FOTO]

Una grande tempesta di neve ha colpito il Nord-Est degli Stati Uniti mentre un’ondata di gelo artico avanza sugli stati centrali. Meno di una settimana dopo la tempesta Orlena, che ha sepolto parti dell’area sotto 60cm di neve, la neve si è accumulata fino a 20-30cm dallo stato di New York fino al Massachussets orientale fino alla sera di ieri.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha riportato 28cm di neve a Walpole (Massachussets). Alcune aree di Long Island hanno ricevuto 20cm di neve e Westwood, nel New Jersey settentrionale, ha raggiunto 23cm. Circa 11,5cm sono caduti a Central Park, a New York. Una banda di neve ha scaricato 13cm nelle città di Sharon e Uxbridge, a sud-est di Boston. Il servizio Meteorologico Nazionale ha previsto fino a 20cm di neve nella città di New York e 5-10cm a Washington D.C, mentre sulla costa del Connecticut è previsto l’accumulo di 30cm.

L’aria artica ha portato temperature polari in molti stati centrali. Tra le temperature minime più rilevanti della giornata di oggi, lunedì 8 febbraio, segnaliamo: -37°C in Minnesota, -36°C in North Dakota, -31°C in Wisconsin, -28°C in Nebraska, South Dakota, -26°C in Michigan, -25°C in Iowa, -20°C in Illinois, -19°C in Indiana. Come mostrano le foto della gallery scorrevole in alto, le temperature sono così rigide che i vestiti possono stare in piedi da soli.