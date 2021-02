Meteo, gelo in Europa: 4 morti per congelamento in Germania e tanti incidenti sulle strade [FOTO]

L’ondata di gelo che nei giorni ha colpito con ferocia il Nord Europa, per poi diffondersi verso Balcani e Italia nelle ultime ore, ha messo le persone senza casa in grave rischio e causato incidenti sulle strade. Il gruppo tedesco di assistenza ai senzatetto Bagw ha dato notizia della morte per congelamento di quattro persone dalla scorsa settimana, dopo l’arrivo di temperature polari e pesanti nevicate. Il gelo artico ha causato anche molti incidenti stradali e sulle vie d’acqua, tra cui proprio in Germania, mentre nella Francia occidentale le strade che collegano i paesi nelle zone rurali non sono utilizzabili, tanto che le autorità hanno invitato a non spostarsi e ai camion è stata vietata la circolazione.

La Croce Rossa tedesca ha inoltre lanciato un appello alla popolazione, chiedendo di non pattinare o camminare su laghi e fiumi ghiacciati, dopo che numerosi adulti e bambini sono caduti nell’acqua a causa della rottura della superficie. In Olanda, così tante persone si sono riversate a pattinare sul ghiaccio che le autorità hanno faticato a far rispettare il distanziamento sociale legato alla pandemia. Hanno deciso di bloccare le strade con cui raggiungere i luoghi più noti per pattinare, mentre i soccorritori hanno dovuto compiere vari salvataggi.