Gelo in Germania, incendio in una centrale elettrica: 15.000 persone senza riscaldamenti a Norimberga [VIDEO]

La Germania, così come l’Europa centro-orientale fino a Regno Unito e Francia, fa i conti con il gelo portato dall’ondata di freddo di origine russa. Oggi le temperature sono scese fino a -21°C in Germania, con Berlino che ha registrato una minima di -11°C. La città di Norimberga ha dichiarato il disastro dopo che un incendio in una centrale elettrica ha lasciato senza riscaldamenti circa 15.000 persone. Secondo il fornitore di energia N-Ergie, la fornitura di teleriscaldamento è ridotta in due parti della città.

Secondo la città, ci sono 1150 punti di collegamento per il teleriscaldamento nei distretti di Gebersdorf e Röthenbach. Oltre alle famiglie, ne sono colpite anche le grandi aziende, una clinica, scuole, un centro commerciale e due case di cura e di riposo per anziani. “Al momento non stiamo assumendo che il riscaldamento si guasterà completamente”, ha detto un portavoce di N-Ergie. “Ma nelle case farà notevolmente più freddo“. N-Ergie chiede ai clienti del teleriscaldamento nei distretti interessati di riscaldare con parsimonia. La città e i fornitori di energia hanno istituito squadre di crisi. Il servizio meteorologico tedesco prevede minime notturne di -13°C per i prossimi giorni.

La causa dell’incendio nella grande centrale elettrica dell’operatore Uniper non era chiara inizialmente. Secondo i vigili del fuoco, l’incendio era scoppiato nel locale caldaia dell’unità centrale I e si era diffuso fino a un’altezza di 80 metri. 120 servizi di emergenza – compresa la squadra di soccorso – hanno combattuto contro le fiamme per tre ore. Gli investigatori dei vigili del fuoco della polizia criminale dovrebbero ricercare la causa dell’incendio al più presto domani. L’indagine dovrebbe richiedere alcuni giorni. Prima di questo, bisogna estinguere ogni fiamma e raffreddare l’edificio. Inoltre, gli esperti dovrebbero controllare la statica.