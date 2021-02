In arrivo il gelo sull’Italia: un’ondata di aria Artica interesserà tutta la nostra Penisola

In arrivo sull’Italia un’ondata di aria Artica che interesserà tutta la nostra Penisola, sembra che l’inverno non voglia finire. Il punto sulla situazione meteorologica nazionale è stato uno dei temi caldi delle prime due giornate del Congresso AISAM, l’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (9-12 febbraio).

“Un congresso che, per forza di cose, abbiamo organizzato in modalità online – spiega Dino Zardi presidente di AISAM e professore di Fisica atmosferica all’Università di Trento – sulla piattaforma virtuale gestita dall’Università dell’Aquila e CETEMPS. Modalità per noi nuova ma che ci ha dato la possibilità di coinvolgere una platea sopra le nostre aspettative con oltre 1.000 partecipanti e 11.000 click sulla pagina del Congresso http://congresso.aisam.eu/. Numeri che confermano l’attenzione verso il nostro mondo e che ci permette di sottolineare il ruolo strategico della nostra categoria“.

Molti i temi discussi durante gli approfondimenti del Congresso dagli esperti: cambiamenti climatici, Green Deal, l’agenzia nazionale “Italiameteo”, il Covid e non poteva mancare la situazione meteorologica anche alla luce delle ultime previsioni.

“È in arrivo aria Artica che raggiungerà la nostra Penisola e porterà con ogni probabilità la neve sino al livello del mare. Sono previste da venerdì temperature in netto calo, anche di parecchi gradi, e i fenomeni principali si concentreranno sul versante adriatico dell’Italia Centro-Meridionale“, spiega Silvio Davolio, ricercatore CNR-ISAC e presidente del Comitato scientifico del Congresso AISAM.

È stato possibile conoscere l’evoluzione della situazione meteorologia direttamente dalle sale operative dell’Aeronautica Militare, della Regione Piemonte e Abruzzo, visitate virtualmente durante il Congresso. Gli esperti meteorologi delle sale operative hanno permesso di approfondire in tempo reale la situazione meteo per i prossimi giorni: “Resta fondamentale – continua l’esperto del CNR – seguire costantemente lo sviluppo dell’andamento meteorologico, le previsioni meteo sono sempre in aggiornamento, come è stato possibile vedere nelle sale operative. In particolare, per questa ondata di freddo l’evoluzione deve essere seguita ora per ora al fine di poter prevedere al meglio come evolverà il meteo nelle prossime giornate. Certo è che la Penisola passerà da temperature sopra la media a un freddo sotto la media, quindi con uno sbalzo termico che in alcuni casi e per alcuni particolari areali nazionali sarà importante”.

Il congresso continua nelle prossime due giornate con le presentazioni degli esperti e le sessioni di discussione.

Il programma completo è disponibile su: http://congresso.aisam.eu/

Lo streaming del Congresso è su: www.e-learning.univaq.it/videoconferenze/cetemps/

Per il dettaglio dei diversi panel: www.conftool.pro/congressoaisam2021/sessions.php