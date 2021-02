Gelo polare e maltempo in USA: almeno 30 morti e oltre un milione senza elettricità

Gelo polare e maltempo continuano ad assediare gran parte degli Stati Uniti: le avverse condizioni meteo da giorni stanno flagellando decine di Stati, compresi quelli meridionali, con inverni normalmente miti.

Con la nuova massiccia tempesta prevista nelle prossime ore sulle coste del Nordest, è salito a 30 morti il bilancio delle vittime di incidenti collegati all’ondata eccezionale di freddo.

I problemi di blackout proseguono, con oltre 1,1 milioni di americani senza elettricità, e quindi riscaldamento, soprattutto in Louisiana, Alabama e Oregon.

Situazione critica in Texas, principale produttore di energia del Paese la cui rete indipendente dal controllo federale è stata messa in ginocchio dal gelo: oltre mezzo milione le case senza elettricità, da oltre 4 milioni a inizio settimana.

Nelle prossime ore sono attese intense nevicate in Virginia, West Virginia, Marlyland e Pennsylvania: nonostante un atteso rialzo termico, secondo il National Weather Service la situazione “di freddo eccezionale rimarrà fino alla fine della settimana“.